По данным следствия, ночью 8 января 2022 года в котельной блок-модуля аэропорта "Диксон" произошел пожар, в результате которого здание аэропорта, а также находящиеся в нем вещи и деньги предприятия были полностью уничтожены огнем. Из-за неукомплектованности аэропорта службой поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов возгорание не ликвидировали.

"Все это произошло вследствие ненадлежащего исполнения бывшим директором филиала "Аэропорт Диксон" своих должностных обязанностей, который 30 декабря 2021 года, пренебрегая мерами пожарной безопасности, самовольно освободил работников службы авиационной транспортной безопасности от дежурства на территории предприятия и не запланировал дежурную смену в ночь, когда произошел пожар", — говорится в сообщении.

В результате федеральное казенное предприятие "Аэропорты Красноярья" пострадало материально более чем на 63 млн рублей.

Экс-директору инкриминируют ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, причинение особо крупного ущерба). Дело направлено в суд.

Как сообщалось 10 января 2022 года, пожар в модульном здании аэропорта "Диксон" произошел 8 января около 3:20 местного времени (23:20 мск пятницы). Жертв и пострадавших нет.

"Повреждения аэродромного оборудования не допущено, пожар локализован силами работников аэропорта", — сообщала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Обслуживание пассажиров, прием и отправка воздушных судов не приостанавливались.