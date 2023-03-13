"В границах приаэродромной территории международного аэропорта Новосибирск имени А.И. Покрышкина обнаружена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов, которая создавала угрозу неблагоприятной орнитологической обстановки в районе взлета и посадки воздушных судов", — говорится в сообщении.

Транспортный прокурор внес главе администрации города Оби представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка отходов вблизи аэропорта ликвидирована.