На внутренних линиях за первые два месяца наступившего года было перевезено 102,3 тыс. человек, на международных — 10,4, всего было выполнено 537 рейсов, перевезено 178 тонн грузов и почты.

"Показатель пассажиропотока аэропорта за январь-февраль 2023 года на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было перевезено 108 тыс. 937 пассажиров", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что география полетов с января по февраль 2023 года насчитывала 11 направлений, рейсы по которым выполнялись восьмью авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Баку, Минеральные воды, Уфа.