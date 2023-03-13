"В период с 18:00 мск 12 марта до 18:00 мск 14 марта в горах Краснодарского края выше 2 тыс. метров лавиноопасно. Предупреждение об опасности схода лавин действует и в Сочи в горах выше 1,5 тыс. метров, также там ожидается очень сильный снег", — говорится в сообщении.

Спасатели просят местных жителей и туристов соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах Кубани и Адыгеи было продлено до вечера 12 марта.