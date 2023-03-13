"40 тыс. тонн вылавливают любители (в Астраханской области — ИФ), как и наши профессиональные рыбаки. Мы должны донести до каждого любителя правила рыболовства, установленные в регионе, не допускать их нарушения, привлекать нарушителей к ответственности", — сказал Князев в ходе рыбохозяйственного совета.

Князев в ходе совещания также сообщил, что в 2022 году в Астраханскую область прибыли около 2,5 млн туристов, из которых порядка 2 млн — рыбаки. Вице-губернатор напомнил, что в регионе действуют нормы вылова рыбы и поручил следить за их соблюдением туристами.

Князев потребовал от глав районов обследовать традиционные места отдыха поклонников дикого туризма и рыбалки, установить в районе таких стоянок контейнеры для сбора мусора и наказывать тех, кто будет оставлять мусор на берегах рек.