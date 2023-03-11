Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 29 сентября депутатом Андреем Марковым, а также группой депутатов, среди которых зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, глава комитета по туризму и развитию туристской инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, его заместители Николай Валуев, Татьяна Лобач, Наталья Костенко Сергей Кривоносов и другие депутаты. 1 марта все они отозвали свои подписи под законопроектом.

Документ предполагает введение туристического сбора или прекращение его взимания законами субъектов РФ в муниципальных образованиях и федеральных территориях, находящихся на территории этих субъектов. Размер туристического сбора не может превышать 100 рублей на человека в сутки и может быть дифференцирован в зависимости от сезона, времени пребывания плательщика туристического сбора в объекте размещения, значения курорта.

С 2017 года в России действует закон об экспериментальном введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, продлевающий его действие до 31 декабря 2024 года и расширяющий территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на Санкт-Петербург и федеральную территорию "Сириус" (Краснодарский край).

Власти Крыма решили не взимать с туристов курортный сбор. В Алтайском, Ставропольском и Сочи ставка сбора составляет 50 рублей с туриста в сутки.

Власти Петербурга после продления действия закона и расширения территории его действия заявили, что размер курортного сбора может составить 100 рублей с туриста в сутки.

Средства сбора должны направляться на благоустройство территорий курортов.