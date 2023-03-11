«Электронные визы пока не работают. Но мы с этим работаем и у нас есть понимание, что в этом году электронные визы заработают», — сказала она, выступая на Пятом конгрессе турагентств, организованном Российским союзом туриндустрии (РСТ).

Шаршавицкая добавила, что вторая вещь, которая сдерживает приезд в Россию иностранных туристов – отсутствие платежных инструментов в связи с уходом систем Visa и MasterCard с российского рынка.

«Нами сейчас на финальном этапе решается проблема платежей. Так называемая «Карта туриста» будет работать. В весеннюю сессию заходит законопроект по удаленной идентификации гражданина, и иностранный гражданин, вне зависимости от страны, дружественной или недружественной, сможет получить карту в месте своего основного пребывания. Чтобы бронировать номер из своей страны и, прибывая в Россию, пользоваться ей как платежным инструментом», — добавила представитель Минэкономразвития.

Она сообщила, что министерство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая. «Мы заинтересованы в туристах из стран Персидского залива. Надеемся, что и китайские туристы смогут въезжать как по электронным визам, так и в рамках Межправсоглашения. И что все это позволит реализоваться сформировавшемуся отложенному спросу на нашу страну», — подчеркнула Шаршавицкая.

Как сообщалось, В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия мероприятиях, действует 60 суток и оформляется за четыре дня. В январе 2021 года правительство отложило оформление электронных виз из-за пандемии и до сих пор оно так и не началось.

Из-за ухода из России международных платежных систем иностранные туристы не могут расплачиваться здесь своими картами и вынуждены пользоваться наличными, что неудобно и создает проблемы с безопасностью. Поэтому правительство поручило ряду ведомств разработать "Карту гостя" для иностранных туристов на базе российской платежной системы "Мир". Ответственным за эту работу определено Минэкономразвития. По оценкам туроператоров, появление такой карты наряду с запуском электронной визы позволит перезапустить въездной туризм в Россию.

Въездной туризм в Россию резко снизился в 2020 после начала пандемии коронавируса и до сих пор не восстановился. В 2019 году в РФ побывали 5 млн иностранных туристов, в 2022 — чуть более 200 тыс.

Пятый конгресс турагентств проходит в Москве в субботу и воскресенье. В нем принимают участие более 1,4 тыс. представителей розничного бизнеса по продаже туристических услуг.