Прибыль в прошлом году получили 68,6% отелей и предприятий общественного питания, убытки – 31,4%.

Как считают в Минэкономразвития РФ, прирост доли прибыльных предприятий в гостиничном и ресторанном бизнесе на 3,7% в 2022 году во многом связан с государственными мерами поддержки индустрии гостеприимства, такими как введение нулевого НДС для отелей или гранты на строительство модульных отелей, считают в Минэкономразвития.

"Согласно данным Росстата, максимальный рост доли прибыльных предприятий в 2022 году отмечается в индустрии гостеприимства – (+) 3,7%. Такие финансовые результаты туристической отрасли можно объяснить несколькими факторами. На проектную мощность вышел национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", принятый весной 2021 года. Туристический бизнес стал активно участвовать в мерах поддержки нацпроекта", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как напоминают в министерстве, многие субъекты рынка в прошлом году получили дополнительную финансовую поддержку.

"Например, в рамках грантового конкурса и субсидии на модульные отели суммарно туристический бизнес получил более 12 млрд рублей. Свою роль также сыграло решение правительства России по введению нулевого НДС для гостиничного бизнеса. Льготный НДС получают владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Ставка для них действует до 30 июня 2027 года", — говорится в сообщении.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов добавил, что на показателях отрасли сказался рост интереса к путешествиям по России.