Спортсмены будут бежать три дистанции: дети — 500 м, женщины — 1 км, мужчины — 2 км.

В концертной части программы гостей ждет выступление солистки республиканской филармонии Веры Булышевой, ансамбля народной песни "Северная околица", казачьего хора "Вольница", народного хора "Купалинка" белорусской национально-культурной автономии и музыканта Владимира Трошева с ансамблем "Гуляночка".

"Перед гостиницей организуют интерактивные площадки с метанием копья, стрельбой из лука, народными играми. Зрители также смогут покататься на снегоходах и надувных санях. Будет работать ярмарка", — говорится в сообщении.

Лямпы — традиционные лыжи коми, которые отличаются от обычных своей шириной. Они обиты оленьим мехом, что позволяет пробираться по снежной целине и не утонуть в сугробах.