Курс евро составил 81,01 руб./EUR1 в 18:01 мск, что на 76,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар стоил 76,06 руб./$1, подорожав на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 45,9 копейки — до 78,29 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро вечером в пятницу, при этом евро обновил максимум с конца апреля прошлого года вслед за динамикой этой валюты на глобальном рынке. Усиление интереса глобальных инвесторов к риску и рост пары евро/доллар спровоцированы данными по рынку труда США и ослаблением ожиданий ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в январе на 225 тыс., респонденты Trading Economics — на 205 тыс.

Безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

В предыдущие шесть месяцев американская экономика в среднем прибавляла 343 тыс. рабочих мест в месяц.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в феврале выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца — до $33,09. Темпы ее повышения были минимальными за год, в январе они составили 0,3%. В годовом выражении показатель увеличился на 4,6% (4,4% в январе). Аналитики в среднем ожидали роста на 0,3% и 4,7% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале уменьшилась до 34,5 часа с 34,6 часа месяцем ранее.