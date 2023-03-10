"Индонезия – консервативная страна, живущая по законам ислама. А туристы, которые едут сюда на отдых из западных стран, зачастую неприлично одеваются и устаивают шумные вечеринки с алкоголем. Совет по туризму Бали планирует установить баннеры, призывающие путешественников уважать балийские культурные обычаи", — пишет издание.

Как отмечает портал, если кампанию одобрят вышестоящие инстанции, то десять больших рекламных щитов на английском языке появятся в Куте, Семиньяке, Легиане, Чангу, Убуде, Сануре, Нуса-Дуа и Улувату.

В дальнейшем обращение к туристам переведут и на другие языки.