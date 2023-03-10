"Косолапые уже выходят в свои уличные вольеры, чтобы погулять на свежем воздухе, хотя по внешнему виду и поведению бурых медведей заметно, что они пока еще только просыпаются. В спячке они провели около пяти месяцев, поэтому им нужно время на адаптацию", — говорится в сообщении.

Медведи тщательно принюхиваются к весеннему воздуху, пробуют на вкус снег и выпрашивают у посетителей орехи.

"Примечательно, что в этом году наша косолапая пара сработала синхронно: самец и самка проснулись вместе, в то время как в прошлые годы первым просыпался Балу", — отмечают сотрудники зоопарка.

В прошлом году Балу и Ляля вышли из спячки во второй половине марта.

Между тем погода в Нижнем Новгороде пока не весенняя: на этой неделе в городе прошли сильные снегопады.