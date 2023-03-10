"Рыбаки плавали на судне в Бенгальском заливе, когда к ним прилетел странный голубь и сел на рыболовный трал. Людей заинтересовала птица, поскольку на ее лапке виднелось какое-то устройство, а на крыльях были надписи на непонятном языке. Поймав голубя, рыбаки обнаружили на левой лапке камеру, а на правой – микрочип", — пишет издание.

Как отмечает газета, рыбаки были обеспокоены находкой и передали птицу в отделение морской полиции города Парадип. Состояние здоровья голубя удовлетворительное. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

"Камера и микрочип были отправлены на судебно-медицинскую экспертизу, затем их покажут специалистам по кибербезопасности. Также планируется запросить помощь в расшифровке значения слов, написанных на крыльях птицы. Если голубь использовался для шпионажа, то об этом станет известно", — пишет The Hindu.

Как сообщает газета, в полиции штата Одиша есть уникальная "Служба почтовых голубей", базирующаяся в городе Каттак. Она работала с 1946 по 20008 год и ее обслуживали специально обученные голуби для отправки сообщений во время стихийных бедствий.