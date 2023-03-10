"С начала реализации федеральной программы кубанские школьники и студенты оформили уже более 286 тыс. карт. По этому показателю наш край занимает первое место в Южном федеральном округе и четвертое в общероссийском рейтинге", — цитирует пресс-служба слова министра культуры региона Виктории Лапиной.

Отмечается, что к программе "Пушкинская карта" на Кубани присоединились уже 313 учреждений культуры, среди них 128 домов культуры и клубов, 59 музеев и галерей, 50 кинотеатров, 32 концертные площадки, 25 театров, 10 образовательных организаций и 9 библиотек.

Получить Пушкинскую карту, номинал которой в этом году составил 5 тыс. рублей, могут молодые люди от 14 до 22 лет.