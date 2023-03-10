"Спортивная программа представлена гонками на оленьих упряжках с общего старта. Причем Салехард, учитывая многочисленные пожелания участников, включил в программу и женские заезды", — говорится в сообщении.

Также в программе национальная борьба, перетягивание палки, конкурс национального костюма, сноукайтинг, этнобиатлон и волейбол на снегу.

В рамках гастрономического фестиваля планируется приготовить шурпу из оленины в гигантских масштабах, повара попробуют зафиксировать новое достижение в Книгу рекордов России.

Отмечается, что в прошлом году Салехард попал в рекордсмены, приготовив 200 кг жареной ряпушки.

На празднике будет работать 22 тематических чума.

Впервые установят "Пушку"-чум для обладателей Пушкинской карты, здесь можно будет попробовать морошковый чай, северную ватрушку, познакомится с бытом и культурой малочисленных народов Севера. В медиачуме взрослые смогут оформить подписку на периодические печатные издания, дети — позаниматься с раскрасками.