Откроет его 18 марта доктор филологических наук, академик Российской академии наук Алексей Гиппиус. Он расскажет об эпиграфических открытиях последних лет, о том, что писали на стенах в Древней Руси.

"Гиппиус — ученый-филолог, сфера интересов которого — история древнерусского летописания, история и культура Древнего Новгорода, берестяные грамоты, с 2009 года занимается исследованием памятников древнерусской эпиграфики", — отметили в пресс-службе.

Эпиграфика изучает надписи на твердом материале — камне, дереве, кости, берёсте, металле. Такие надписи — важный источник информации для научных исследований. Средневековая эпиграфика, к которой относятся и берестяные грамоты, и граффити, имеет отношение к самым разным сферам русской средневековой культуры. Это не только литературные и клерикальные тексты, но и юридические — расписки, монограммы.

Хранилищами древнерусской эпиграфики выступают, к примеру, древнерусские храмы. Их стены сохранили имена, магические заговоры, послания, отчеты. Расшифровка таких надписей, как единичных слов, так и связных текстов, открывает новые факты жизни населения Средневековой Руси.

В апреле музей организует еще три лекции. 4 апреля руководитель Смоленской археологической экспедиции ГИМ Вероника Мурашова выступит с темой "Гнёздово. Из варяг в греки". 15 апреля Олег и Дмитрий Дмитриевы, ведущие популярного Youtube-канала "Истфак", представят тему "Дикая охота" и другие паранормальные явления в древнерусских источниках".

А завершит цикл лекций о Древней Руси 29 апреля лекция ректора Свято-Филаретовского православного христианского института Алексея Мазурова "История почитания чудотворной иконы Николы Зарайского в XIII — XVI веках: расследование".

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.