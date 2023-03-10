Проект развития аэропорта был представлен губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в пятницу.

Проект разбит на несколько этапов. Первый этап, рассчитанный на период 2023-2024 годов, включает в себя проектирование новых объектов аэропортовой инфраструктуры. Второй этап, охватывающий период с 2024 по 2027 год, предполагает строительство нового аэровокзального комплекса площадью 40 тыс. кв. метров. Он будет соединен с действующим терминалом крытым переходом, тем самым общая площадь терминалов вырастет до 100 тыс. кв. метров. Отмечается, что Сочи станет крупнейшим аэропортовым комплексом на юге России. Инвестиции в строительство терминала оцениваются в 18 млрд рублей.

Параллельно планируется модернизация и строительство сопутствующей инфраструктуры: грузового терминала, ангарного комплекса, газовой котельной, коммерческих и рекреационных зон.

По словам управляющего директора аэропорта Алексея Комарова, процитированного пресс-службой краевой администрации, после реализации проекта пропускная способность зоны внутренних воздушных линий увеличится с 600 до 1 тыс. пассажиров в час, а частота взлетно-посадочных операций — с 24 до 33 в час.

Как отметил губернатор, в год аэропорт будет обслуживать около 20 млн пассажиров. В связи с этим необходимо продумать увеличение пропускной способности подъездных автодорог, общественного транспорта, особое внимание уделить мерам безопасности.

Как сообщалось, строительство нового пассажирского терминала аэропорта планируется начать в 2024 году. Общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта планировались в размере более 20 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей — в терминал.

До этого сочинский аэропорт был модернизирован в 2007-2013 годах, к Олимпиаде-2014. Инвестиции составили около 14 млрд рублей.

По итогам 2022 года пассажиропоток аэропорта Сочи составил 13 млн человек, став рекордным за всю историю его работы. К уровню 2021 года показатель вырос на 17%.