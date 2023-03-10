"Порядка 40 тысяч школьников посетили музеи предприятий народных художественных промыслов Подмосковья этой зимой. Самыми посещаемыми музеями за зимние месяцы стали музей "Клинское подворье" (почти 17 тыс. школьников) и музей фабрики декоративной росписи "Жостово" (более 6 тыс. человек)", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

В нем отмечается, что школьники посещали музеи в составе школьных экскурсий и приезжали всей семьей.

Как уточнили "Интерфаксу", за зиму 2021/2022 годов в музеи НПХ пошли около 20 тыс. школьников. Таким образом, посещаемость музеев среди молодежи выросла последней зимой в два раза.