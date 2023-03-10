"Турпоток в Железноводск демонстрирует довольно серьезный рост. В январе-феврале этого года он увеличился на 31,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", — сказал Бакулин.

Среди причин, способствующих увеличению числа отдыхающих, он отметил, в том числе растущий интерес у российских туристов к отдыху и оздоровлению внутри страны, а также совершенствование здравницами курорта своей инфраструктуры и возможностей оздоровления в целом.

Он рассказал, что в городе ведется подготовка курортных зон к предстоящему курортному сезону.

"Приступили сейчас к расчистке от поваленных деревьев в ходе сильного обледенения зимой одного из самых популярных у туристов маршрутов — эко-тропы на гору Железную", — уточнил мэр города.

По его словам, планируется завершить все работы в течение месяца, чтобы жители и гости курорта смогли пройти по данному туристическому маршруту.

Железноводск, один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря. В курортном городе работают более двух десятков здравниц, действуют источники минеральной воды. Основной лечебный профиль санаториев Железноводска — заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ.