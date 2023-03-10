По словам собеседника агентства, количество туристов, посетивших Сочи в этом году, соответствует уровню прошлого года.

"Средняя загрузка средств размещения на сегодняшний день составляет 60%", — добавил сотрудник пресс-службы.

По его данным, ежедневно горнолыжные трассы принимают около 12 тыс. любителей зимнего отдыха.

"Несмотря на совсем весеннюю погоду на побережье Сочи, в горах активно продолжается зимний сезон. Это значит, что Сочи сейчас принимает в гости и любителей лыж, и тех, кто приехал погреться у моря после снегопадов, но планирует посетить и горный кластер. За неделю электричками в этом направлении перевезено почти восемь тысяч пассажиров", — процитировали в пресс-службе заместителя главы города Инну Петухову.

Она отметила, что в этом сезоне особым спросом пользуются оздоровительные туры. Популярен санаторно-курортный отдых в отелях среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой.

По информации Петуховой, все больше гостей Сочи выбирают семейный отдых — с детьми путешествует каждый второй турист.

Мониторинговые группы ежедневно проверяют объекты потребительской сферы горного кластера, в том числе отели, пункты питания и розничной торговли, ярмарки. В местах массового скопления людей усилены меры безопасности. Предусмотрены и дополнительные силы Росгвардии для дежурства.