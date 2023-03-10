"Для стабильного и интересного турпотока событийный маркетинг очень важен. В пик сезона – новогодние, февральские, мартовские праздники в отелях полная загрузка, а ближе к окончанию сезона уже больше номерного фонда, который простаивает. Наличие фестивалей, интересных активностей на курорте как раз сглаживает эту сезонность. У нас конец марта-начало апреля из-за событий как раз будет очень оживленным", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что сейчас "Роза Хутор" готовится к большому фестивалю окончания зимнего сезона Boogel Woogel, который пройдет с 5 по 9 апреля. В мае запланирован беговой фестиваль Rosa Run, а летом Hot Snow Battle – фестиваль зимних видов спорта в разгар пляжного сезона. В конце лета пройдет беговой марафон по горам Wild Trail.

Как отметил Барашков, начиная с 2022 года, заметно снизилась глубина бронирования отелей.

"То есть заполняемость курорта хорошая, больше, чем в прошлом году, но если раньше туристы бронировали зимний отдых за 4-5 месяцев, то сейчас окно бронирования составляет 2-3 недели, а иногда за день-два до предполагаемой поездки", — сказал он.

По словам эксперта, для курортов это выгодно, потому что тарифы повышаются по мере приближения к дате заезда, а вот путешественники упускают возможность сэкономить на стоимости размещения.

"Если турист уже определился с планами, то не стоит тянуть, лучше бронировать заранее. А если принимать решение незадолго до самой поездки, то и выбор номеров меньше, и цены выше", — пояснил Барашков.

По его словам, после ухода Booking.com туристы чаще всего бронируют отели курорта напрямую через его сайт.

"У нас всегда была стратегия развития прямого канала продаж. Это было до ухода крупнейшего сервиса Booking, и мы плотно занимались своей цифровой инфраструктурой: подготовили к перезапуску онлайн-магазин, улучшили функционал. Очень много в это инвестировали. После ухода Booking и перераспределения площадок онлайн-агрегаторов основной поток бронирований пошел через наш сайт", — заключил Барашков.