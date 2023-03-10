Путь, разработанный псковскими туристами, проходит через самые красивые места и достопримечательности региона.

"Начинаться туристическая тропа будет в Неелово, потом пойдет в сторону деревни Печки. Через старинную усадьбу "Халахальня", за озеро Лесицкое, к реке Обдех, далее — через Мальскую долину в Изборск, потом маршрут пересекает "Линию Сталина" с многочисленными ДОТами, приведет к разрушенной гидроэлектростанции, вдоль реки Кудеб. В рамках маршрутах его участники также смогут преодолеть исторический брод через реку Великую, если позволят погодные условия", — рассказали в ТИЦ.

Для передвижения по тропе создатели проекта рекомендуют установить на смартфон специально разработанный трекер с отмеченными достопримечательностями и местами для стоянок. Карта будет доступна и без подключения к интернету.

По словам разработчиков, сейчас проект готов на 95%. "К июлю все будет готово для самостоятельного передвижения. Для людей, которые не готовы без инструктора преодолевать тропу, будет предоставлено и сопровождение опытного человека", — отмечают авторы.

По данным ТИЦ, для прохождения маршрута целиком обычному человеку понадобится около 6-8 дней пешком или 3-4 дня на велосипеде. Предлагаются и укороченные варианты на 70 и 30 километров.