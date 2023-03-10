Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю на Airbus A320 вместимостью 182 человека.

В сообщении отмечается, что в середине мая авиакомпания планирует запуск еще одного рейса в столицу Туниса.

"Эти полеты сезонные. В настоящее время рейсы из Петербурга в Монастир не осуществляются. Они начнутся в рамках весенне-летней навигации", — уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС.

Маршрутная сеть Nouvelair охватывает около 30 стран. Флот компании состоит из девяти Airbus А320-200.

Как сообщалось, в 2022 году Тунис посетили около 6 млн иностранных туристов, из них порядка 10 тыс. — россияне.