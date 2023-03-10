"Ожидается полная загрузка номерного фонда, на сегодняшний день уже забронировано около 60% на летний период в рамках акций "Раннее бронирование". Прогнозируемая загрузка на майские праздники — не менее 60%", — рассказали в администрации города.

Так, будут работать более 1,5 тыс. средств размещения на 170 тыс. номеров.

В настоящее время готовится к открытию новый пятизвездочный гостиничный комплекс на 948 номеров. Первых туристов он примет уже в конце апреля.

Открытие курортного сезона запланировано на начало мая, сезон купания стартует 1 июня.

В прошлом году в Анапе отдохнули 4,2 млн гостей.

Аэропорт курорта закрыт с 24 февраля 2022 года.