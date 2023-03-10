"Кавказ.РФ" и ООО "Горные вершины" подписали договор купли-продажи акций управляющей компании "Архыз" и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Компанию-победителя определили в ходе конкурсных процедур, которые прошли ранее на площадке Минэкономразвития РФ", — говорится в сообщении.

Победитель предложил за курорт 24,2 млрд рублей.

Как напомнил в ходе подписания замминистра экономического развития Сергей Назаров, с момента открытия на курорте было создано более 2,1 тыс. мест для размещения туристов. Резиденты ОЭЗ вложили почти 4 млрд рублей в территорию, было создано более тысячи рабочих мест.

В "Кавказ.РФ" отмечают, что следующим этапом после заключения договора станет оплата 25% акций плюс одна акция в размере 6 млрд рублей. Процедура запланирована на период март-июнь, в зависимости от получения покупателем необходимых одобрений и согласий контролирующих органов. Оплата второго пакета акций пройдет в 2030 году, с учетом индексации сумма составит 23 млрд. Таким образом, общая покупная цена всех пакетов акций – 29 млрд рублей.

По условиям сделки, в течение четырех лет с даты заключения договора "Горные вершины" должны будут создать на курорте "Архыз" не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение семи лет – довести количество мест размещения в гостиницах до восьми тысяч и создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.

Как сообщили в пресс-службе компании "Горные вершины", финальная стратегия развития курорта "Архыз" будет представлена в сентябре 2023 года, ранее, согласно конкурсной документации, будут представлены мастер и бизнес-планы.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.