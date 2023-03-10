"На 44 причалах будет проведен целый комплекс подготовительных работ. В первую очередь, их очистят от оставшегося льда и снега, промоют лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия", — сказал Бирюков.

Затем, по его словам, проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски.

Заммэра подчеркнул, что при необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, заменят изношенные резиновые причальные отбойники. Для безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

"Работа на причалах продолжится и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна", — пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Он напомнил, что в 2022 году прошли гидротехнические работы по очистке 33 городских причалов, в том числе 17 — Северного речного вокзала.

"Необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок", — добавил Бирюков.