На внутренних линиях было перевезено 205,2 тыс. человек.

"География полетов с января по февраль 2023 года насчитывала 13 направлений, рейсы по которым выполнялись 10 авиакомпаниями. Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Ереван, Минеральные Воды и Новосибирск", — сказала Голодова.

Всего за два месяца было выполнено 1 тыс. 756 рейсов.

В настоящее время из аэропорта Волгограда также выполняются рейсы в Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Пермь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Стамбул и Баку.

Как сообщалось, в 2022 году ПАО "Международный аэропорт Волгоград" обслужило 1,39 млн пассажиров, что на 4% меньше, чем в 2021 году.

Аэропорт Волгограда имеет пассажирский аэровокзальный комплекс для внутренних и международных рейсов, грузовой терминал, взлетно-посадочную полосу длиной 2,8 тыс. м. Пропускная способность аэропорта на внутренних линиях составляет 720 человек в час, на международных — 280.