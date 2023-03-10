В программе гонки по пересеченной местности разной сложности.

Участники стартуют от Центральной усадьбы нацпарка. Самый сложный маршрут протяженностью 30 км с набором высоты в 1000 метров ведет к высшей точке нацпарка — на гору Круглица.

"Это красивый трейл, насыщенный затяжными подъёмами и "рабочими" спусками, постоянная смена картинки, отличное беговое приключение для трейлраннера любого уровня подготовки", — отмечают организаторы.

Также можно пробежать 12 км по широкой Верхней тропе на Белый ключ у подножия Двуглавой сопки либо преодолеть такую же дистанцию скандинавской ходьбой.

Для детей проводится забег на 500 или 1000 метров.

Ежегодно на самую длинную дистанцию выходит до двухсот любителей бега по горной местности.