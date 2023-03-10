"В настоящее время "Гознак" занимается изготовлением и персонализацией заграничных паспортов с электронным носителем информации по полученным ранее заявкам. При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что о возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России.

Ранее некоторые СМИ сообщили о возобновлении выпуска биометрических паспортов.

О приостановке приема заявлений на изготовление паспортов нового образца, содержащих биометрические данные, стало известно 2 февраля. Тогда в "Гознаке" объяснили это повышенным спросом на загранпаспорта и на микросхемы, используемые при их производстве. В пресс-службе Минпромторга тогда же сказали, что производство электронных компонентов не приостанавливалось, отгрузки новых партий осуществляются, и завод "Микрон", на котором производятся чипы, наращивает их объемы.