"Запустить электронную очередь для регулирования проезда транспорта на границе в Забайкальске планируют с 1 сентября 2023 года. Она будет разделена на временные слоты. Планируется, что благодаря ей сократится время ожидания прохождения границы", — говорится в сообщении.

Рабочая группа из представителей краевого Минплана, Росгранстроя и Минтранса России провела осмотр пункта пропуска и наметили схему расположения постов, видеокамер и шлагбаумов.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Логистика международной торговли" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" ведется реконструкция автоперехода "Забайкальск". Работы планировалось завершить в 2024 году. Сумма вложений — 1 млрд рублей. Пропускная способность перехода составит 450 тыс. машин в год.