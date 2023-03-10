"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", на период с 18:00 мск 10 марта до 18:00 мск 12 марта в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2 тыс. метров лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Спасатели просят местных жителей и туристов соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение, введенное еще 3 февраля в горах Кубани и Адыгеи из-за угрозы схода лавин, неоднократно продлялось.