"С 24 марта начинает полетную программу из Москвы в Стамбул турецкая авиакомпания Tailwind Airlines. За счет чартерной перевозки стоимость билетов получается ниже, чем на регулярных рейсах, что позволило предложить более привлекательные цены на экскурсионные туры в Стамбул и добавить на базе этих рейсов новые для российского рынка программы в Анкару, Каппадокию, Памуккале и Бурсу", — рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что экскурсионные поездки в Турцию больше всего востребованы весной. Причем в последнее время, по данным компании, туристы все чаще интересуются нетрадиционными направлениями таких маршрутов. Сейчас россияне чаще всего бронируют экскурсионные программы на майские праздники.

"Туры в Стамбул пользуются особым спросом среди российских туристов. Россияне предпочитают короткие поездки на выходные, объединяя экскурсионные программы с шопингом. Стоимость тура от 3 ночей – от 40 тыс. руб. с человека при двухместном размещении. Кроме того, посещение Стамбула можно скомбинировать с отдыхом на популярном термальном курорте Ялова в горном ущелье", — добавили в ANEX Tour.

В Анкару, Каппадокию, Конью, Памуккале и Бурсу туроператор предлагает более длительные туры на 5-8 дней. Их стоимость начинается от 56 тыс. рублей за человека при двухместном размещении.

"Забронировать туры можно как с перелетами на рейсах турецкого лоукостера, так и регулярными рейсами из Москвы и других городов. Экскурсионные программы можно приобрести на разное количество дней, и это также позволит сэкономить", — добавили в компании.

Полетная программа Tailwind Airlines продлится до 31 октября.