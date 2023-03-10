Как следует из распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина, опубликованного на официальном портале кабмина, средства будут направлены на реализацию мероприятий федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" в рамках госпрограммы "Развитие туризма", в целях возмещения расходов, понесенных российскими туроператорами в связи с организацией программ внутренних коммерческих воздушных перевозок пассажиров в 2023 году в размере 250 млн рублей и в 2024 году в размере 250 млн рублей.

В соответствии с документом, Минэкономразвития поручено обеспечить внесение изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие туризма".

"Речь идет о программе поддержки туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Правительство реализует данную программу с 2021 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов. Срок действия программы – до 2024 года включительно", — сообщает пресс-служба правительства.