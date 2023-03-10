"Стали известны даты проведения московских велофестивалей в этом году. Они состоятся 20 мая и 16 сентября. Горожан ждут новые форматы, множество интересных мероприятий и яркие стартовые городки", — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, велофестивали вернулись в столицу в прошлом году.

"В 2023-м мы продолжим вносить вклад в развитие велосипедной культуры и здорового образа жизни и проведем два фестиваля — весной и осенью. Приглашаем всех принять участие в городских праздниках", — цитирует Ликсутова официальный сайт столичной мэрии.