"Модульные отели возводят в Иркутске, в Ольхонском и Слюдянском районах. В результате, согласно плану, будет создано не менее 140 номеров, предусматривающих 280 койко-мест", — говорится в сообщении.

В Иркутске стоят 24 модуля отеля "Байкал-Аляска" на территории спорт-парка "Поляна". В основе концепции отеля история сибирских первопроходцев, осваивавших Дальний Восток и Русскую Америку по маршруту Байкал — Аляска.

В эко-парке "Озера на Снежной" в Слюдянском районе расположены два модульных отеля: один из них под названием "Изумрудное", состоящий из 12 отдельно стоящих модулей, расположился вдоль берега одноименного озера, второй некапитальный отель "Папоротник" состоит из 10 модулей для проживания, перед каждым из которых планируют обустроить мангальную зону.

Еще один проект реализуют на территории турбазы на берегу Малого Моря, летом там начнут принимать гостей 12 некапитальных модулей.

Модульные отели строят при поддержке федеральных средств, в 2022 году Иркутская область стала одним из 19 регионов, получивших средства из резервного фонда правительства РФ.

В общей сложности на строительство модульных отелей направили 208,3 млн рублей. Из них 200 млн — федеральная субсидия, еще 8,3 млн рублей — софинансирование из областного бюджета. Объем частных инвестиций составит более 470 млн рублей.

Отели строятся в расчете на рост турпотока на Байкал. В 2022 году регион посетили 1,711 тыс. человек, что на 17,6% превышает показатели 2021 года.