"Рейс 926 произвел посадку в Ижевске в 02:10 (01:10 мск — ИФ)", — написал Синельников в своем телеграм-канале в пятницу.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Петербурга в Ижевск Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа" практически сразу после набора высоты подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета. Самолет резко снизился и зашел на посадку в "Пулково" обратным курсом.

На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, никто не пострадал. За ними был отправлен резервный самолет.

По предварительным данным, причиной инцидента стал пожар в одном из двигателей, в который могла попасть птица, сообщалось со ссылкой на экстренные службы.