"Следы медведя были обнаружены в районе 80-го километра Кругобайкальской железной дороги. Информация о данном факте поступила 8 марта 2023 года. Такая дата — абсолютный рекорд за 9 лет непрерывных наблюдений. До этого самая ранняя дата была 26 марта", — приводятся в сообщении слова научного сотрудника "Заповедного Прибайкалья" Татьяны Десятовой.

По информации отдела развития познавательного туризма учреждения, недалеко от места обнаружения следов хищника находится один из популярных объектов показа маршрута "Кругобайкальская железная дорога".

"В настоящее время маршрут не закрыт, но государственные инспекторы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" уделяют ему особое внимание. Сотрудники Байкальского лесничества сообщили, что свежих следов после 8 марта они не наблюдали", — сказано в пресс-релизе.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкал на территории Иркутской области. Является естественной средой обитания бурого медведя. По данным "Заповедного Прибайкалья", здесь насчитывается около 50 особей.