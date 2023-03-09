"Этот проект реализуется совместно с корпорацией "Туризм.РФ" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", — написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".

По его данным, объем инвестиций составит 8,37 млрд рублей. Проект даст региону более 550 рабочих мест.

Курортный комплекс будет состоять из 30 вилл, апарт-отеля и спальных корпусов (всего — 380 номеров). Кроме этого, здесь же будут построены акватермальный комплекс с бассейнами, павильоны с минеральной и термальной водами, физкультурно-оздоровительный и медицинский центры с бальнеогрязелечебным корпусом, 2 крытых теннисных корта и 3 ресторана.