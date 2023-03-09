"Минэкономразвития России рекомендует российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Если вы уже находитесь в стране, рекомендуем избегать посещения людных мест, в частности исторических центров городов Батуми и Тбилиси", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как напоминают в министерстве, в случае необходимости оказания помощи, для организованных туристов работает телефон Ассоциации "Турпомощь" +7 (499) 678 12 03.

Туристы, путешествующие индивидуально, могут обращаться в секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии по телефону 810995322912406.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Начались столкновения полиции и протестующих. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" отозвала законопроект из парламента.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Грузии сейчас могут находиться около 200 российских туристов.