"В 19:00 мск за пассажирами рейса 926 из Ижевска направлено резервное воздушное судно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вылетевший из Петербурга в столицу Удмуртии самолет вернулся в аэропорт "в связи с возможным столкновением с птицей". Пассажиры размещены в терминале аэропорта, самолет обследуют технические специалисты.

Ранее сообщалось, что вылетевший из Петербурга в Ижевск Boeing 737 авиакомпании "Ижавиа" практически сразу после набора высоты подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета. Самолет резко снизился и зашел на посадку в "Пулково" обратным курсом.

На борту находились 88 пассажиров и четыре члена экипажа. Посадка произведена в штатном режиме, никто не пострадал.

Со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что, согласно предварительным данным, причиной инцидента стал пожар в одном из двигателей, в который могла попасть птица.