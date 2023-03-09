Сумма сделки составила 200 млн евро, включая добровольный взнос в российский бюджет — это одно из условий, соблюдение которых позволяет получить разрешение "на выход" от российских властей.

Она структурирована через 100-процентную дочку ООО "Космос ОГ" (бренд Cosmos Hotel Group) — ООО "Космос Северо-Запад".

По итогам сделки CHG стала владельцем шести отелей в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), двумя в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), одним в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и одним — в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

Совокупный номерной фонд приобретенных отелей — 4 078 единиц, общая площадь гостиниц — 264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд рублей.

АФК объявила о сделке 1 февраля. Тогда сообщалось, что приобретение отелей у Wenaas Hotel Russia AS позволит Cosmos Hotel Group удвоить номерной фонд и укрепить позиции на российском рынке гостиничных услуг.