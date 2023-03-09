"Парковая зона будет посвящена истории обороны и блокады Ленинграда. Там будет три информационные зоны, посвященные 1941, 1942 и 1943 году", — сказал Щеглов на пресс-конференции в четверг.

Логическим продолжением композиции станет выход к "Разорванному кольцу", символизирующий прорыв и полное снятие блокады Ленинграда в 1944 году.

Также для посетителей будут созданы две смотровые площадки с видом на Ладожское озеро и площадка для проведения мероприятий.

"Мы планируем максимально сохранить деревья и природный ландшафт, который сейчас существует. Дорожки все будут сделаны над поверхностью", — отметил Щеглов.

В свою очередь, председатель областного комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой сообщил, что основные работы по благоустройству и созданию парка планируется завершить в этом году.

Мемориал "Разорванное кольцо", входящий в "Зеленый пояс Славы", расположен на западном берегу Ладожского озера. Открыт 29 октября 1966 года. Памятник расположен на Вагановском спуске, откуда автоколонны в годы блокады Ленинграда брали курс к восточному берегу бухты Петрокрепость Ладожского озера и куда потом возвращались, преодолев расстояние в 30 километров.