"Туры в Грузию продавались, но обычно с морем, а сейчас несезон. В настоящее время в Грузии находится около 200 российских туристов. Это укрупненная цифра", — пояснила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе.

В свою очередь, глава туроператора Space Travel и вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян отметил, что данных о досрочном прекращении отдыха россиян в Грузии на фоне акций протеста в стране нет, однако спрос на направление может снизиться.

"Какая-то часть туристов попытается сдвинуть свои планы и изменить сроки поездок в эту страну, соответственно, турпоток может пострадать", — добавил он.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Начались столкновения полиции и протестующих. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" отозвала законопроект из парламента.