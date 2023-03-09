"Выставка пройдет в рамках фестиваля "Наш Островский", организованного Театральной библиотекой. Он будет длиться месяц — с 22 марта по 22 апреля", — сказала Синельникова.

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга, которое отмечают в России в 2023 году.

По словам директора Центрального государственного архива литературы и искусства Петербурга Людмилы Николаевой, архив также поучаствует в фестивале.

Для этого был объявлен сбор документов, посвященных наследию Островского, в других регионах страны. Результат превзошел ожидания, сообщила Николаева.

"Такое многообразие форм и документов в архивах России, что сейчас мы беспокоимся, хватит ли нам времени, чтобы услышать все рассказы и все это обсудить. В настоящий момент на уровне руководителей архивных ведомств заявили о своем участии 25 регионов РФ, также Белоруссия и Киргизия", — сказала она.

Николаева также предложила создать единую базу выявленных в российских архивах документов, относящихся к Островскому, которая бы облегчила поиск для исследователей.