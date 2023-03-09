"В Тверской области утвержден план мероприятий по развитию рынка зарядной инфраструктуры для электромобилей. В том числе, он включает направления по содействию бизнесу. Компаниям, реализующим инвестиционные проекты по строительству зарядных станций для электромобилей, предусмотрено возмещение части затрат на закупку оборудования в объеме 60% от суммы расходов", — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены субсидии для возмещения затрат на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры — 30% от расходов на эти цели.

"В первую очередь следует устанавливать зарядные станции для электромобилей на дорогах, ведущих к популярным достопримечательностям, на туристических территориях области — в Осташкове, Ржеве, Старице и других городах", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Рудени.

Также решением регионального правительства сформулированы требования к зарядным станциям. Они должны быть размещены на придорожных многофункциональных комплексах или АЗС. В городской черте — вдоль улиц и на парковочных пространствах.

"При этом необходимо будет обеспечить возможность парковки минимум двух электромобилей и круглосуточный режим эксплуатации станций. Мощность каждой из них должна составлять не менее 149 кВт", — добавили в пресс-службе.