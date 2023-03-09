"Многократная туристическая виза выдается на пять лет гражданам любой национальности и позволяет находиться в ОАЭ без спонсора непрерывно в течение периода, не превышающего 90 дней, и может быть продлена один раз на аналогичный период. При продлении срок непрерывного пребывания не должен превышать 180 дней в году, при условии, что турист должен въехать в течение 60 дней с даты выдачи разрешения. В противном случае оно будет аннулировано", — пишет издание.

Как отмечает газета, подать заявку на пятилетнюю визу можно онлайн или через приложение на смартфоне. Виза придет на электронную почту, указанную в заявке, в течение одного рабочего дня после подачи документов. Несовершеннолетние дети считаются сопровождающими получателя услуги, поэтому родители подают заявку на визу от своего лица. Первый въезд в страну должен быть в течение двух месяцев со дня выдачи визы.

Для получения пятилетней визы нужно оформить медстраховку в ОАЭ на 180 дней с покрытием в размере 3025 дирхамов (62,5 тыс. рублей). Стоимость визы с медстраховкой – 750 дирхамов (15,5 тыс. рублей).

Также потребуется выписка из банка (оригинал) с движением средств за последние полгода и балансом на счету $4 тыс.

Виза считается недействительной, если турист нарушил срок, установленный для пребывания в ОАЭ.