"Самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку. По предварительным данным, никто не пострадал", — сказали в экстренных службах.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал пожар в одном из двигателей. "В двигатель могла попасть птица", — сказали в экстренных службах.

Лайнер вылетел из "Пулково" в Ижевск. Однако практически сразу после набора высоты командир подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение в аэропорт вылета.

Самолет резко снизился и зашел на посадку в "Пулково" обратным курсом.