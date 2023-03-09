"В регионе довольно много исторических объектов, которые сегодня еще не включены в различные туристические маршруты, ставшие популярными не только у приезжих их других областей, но и местных жителей. Но идея создания специфического турмаршрута по тематике "готика", лежавшая на поверхности, будет воплощена в жизнь лишь в ближайшее время", — сказал Лысков.

По его информации, точками маршрута станут старинные орденские замки, крепости, соборы, кирхи и другие строения, которые были построены в прошлые века в стиле "готика" и "неоготика".

Некоторые из них находятся в неплохим состоянии, другие разрушены наполовину и больше. Но по ним сегодня можно проследить развитие архитектуры этих направлений, увидеть красоту и величие строений, возведенных, как правило, из красного кирпича, отметил собеседник агентства.

"Конечно, в туристическом сообществе понимают, что для такого маршрута нужны будут не просто экскурсоводы-историки, а те из них, кто обладает более глубокими знаниями по данной теме. И потому министерство культуры и туризма области окажет всемерную поддержку идее создания такого проекта. Глава министерства Андрей Ермак уверен, что новый турмаршрут довольно быстро станет популярным и востребованным", — заключил Лысков.