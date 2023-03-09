"На первом этапе будут приобретены два речных судна "Валдай 45Р" и два морских судна "Метеор 120М", — сказал Скрябин.

Ориентировочные сроки запуска первого судна — конец навигационного сезона 2023 года.

"Этому предшествует большая работа по восстановлению инфраструктуры. Водным сообщением будут связаны станицы Багаевская, Константиновская, Старочеркасская", — пояснил замгубернатора.

Он добавил, что в мае в Таганроге запустят туристическую навигацию. Компания ООО "Водоходъ" (Москва) установит плавучий причал для пассажирских судов.

"Плавучий причал будет устанавливаться в навигационный период, а на зиму — демонтироваться", — сказал Скрябин.

Как сообщалось, ООО "Водоходъ" (Москва) построит причал в порту "Таганрог" (Ростовская область) для приема пассажирских судов. Мероприятия по строительству причала и подготовке фарватера для беспрепятственной швартовки судов позволят увеличить поток туристов.

ООО "Водоходъ" зарегистрировано в Москве в феврале 2004 года, основной вид деятельности — деятельность туристических агентств и туроператоров. По итогам 2021 года компания увеличила выручку в 2,8 раза — до 4,1 млрд рублей. Чистая прибыль сложилась в размере 40,5 млн рублей против убытка 913,4 млн рублей годом ранее. По данным ЕГРЮЛ, 100% уставного капитала принадлежит АО "Сервис девелопмент".