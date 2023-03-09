"Речь идет о древнем северном колдовстве, бытовавшем в том числе и в Святогорье — о закличках, которыми, по старинным крестьянским поверьям, можно приманить сорок птиц, что летят из-за моря и несут тепло на крыльях", — говорится в сообщении.

Старинный крестьянский праздник, свидетелем которого на Псковской земле был и Пушкин, называется "Сoроки". По народному календарю он приходится на день весеннего равноденствия, когда "...день с ночью меряются, зима кончается, весна начинается".

"По случаю такого праздника наши предки пели особые песни и пекли булочки в виде птичек с распушенным хвостом и с глазами-изюминками", — добавили в пресс-службе.

В музее приготовили фольклорную программу "Ой вясна красна, тепло летечко" , созданная с опорой на подлинный, по большей части псковский и смоленский игровой, литературный и музыкальный фольклор.

Проводить программу "Ой вясна красна, тёпло летечко" в Бугрово будут вплоть до 31 марта.